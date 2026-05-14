Старую брусчатку с улиц Костаная продают частникам — в акимате сделали предупреждение





В Костанае с наступлением тепла начались дорожные работы и обновление тротуаров. Сейчас новую брусчатку укладывают по улице Карбышева и в районе железнодорожного вокзала.

В акимате заявили о случаях вывоза брусчатки

В городском акимате сообщили, что фиксируются факты, когда демонтированная с улиц брусчатка оказывается у частных лиц.

Как пояснили юристы, перевозка и хранение такого материала без разрешительных документов может расцениваться как кража государственного имущества.

Главный инспектор юридической службы аппарата акима Костаная Тулеген Заксалыков отметил, что ответственность может грозить не только тем, кто вывозит брусчатку, но и тем, кто её покупает.

По факту уже обратились в полицию

По словам специалистов, на прошлой неделе четыре машины с демонтированной брусчаткой были обнаружены в микрорайоне Северный и посёлке Заречный. Частное лицо не смогло объяснить происхождение стройматериала.

После этого отдел жилищно-коммунального хозяйства подал заявление в полицию.

Старую брусчатку используют повторно

Как пояснили в акимате, демонтированную брусчатку вывозят на специальные охраняемые площадки. Одна из них находится на территории предприятия «Костанай-Су», ещё одна — на базе теплокомпании.

Старый материал используют при устранении порывов зимой, ремонте дорог и обновлении тротуаров на периферийных улицах города.

Костанайцев просят быть осторожнее при покупке стройматериалов

Специалисты советуют приобретать брусчатку только в официальных магазинах с предоставлением чеков и документов.

Также жителей просят обращать внимание на слишком низкую стоимость стройматериала. По данным специалистов, актуальная цена одного квадратного метра брусчатки с подстилающим слоем составляет 13–14 тысяч тенге.

