Китайские специалисты и миллиардные инвестиции: в Костанайской области запускают новый завод





В Аулиекольском районе Костанайской области уже в ближайшее время планируют запустить завод по переработке древесины. Об этом сообщил аким области Кумар Аксакалов.

По словам главы региона, ещё до начала строительства для предприятия зарезервировали около миллиона кубометров горельника. Напомним, в сентябре 2022 года в районе произошёл крупный лесной пожар, уничтоживший более 40 тысяч гектаров лесного массива.

Кумар Аксакалов подчеркнул, что здоровый лес вырубать не планируют. После переработки горельника инвесторы намерены завозить сырьё из России и других регионов.

Завод планируют запустить раньше срока

Сейчас на объекте продолжаются строительные работы. Два ангара готовы на 80%, а производственный цех площадью 900 квадратных метров уже полностью построен.

По плану предприятие должны запустить в сентябре этого года, однако инвесторы рассчитывают начать работу раньше.

Проект стоимостью 5,9 млрд тенге позволит создать около 100 постоянных рабочих мест. Половину вакансий займут местные жители, остальные — специалисты из Китая. Для сотрудников уже построили общежитие.

На заводе будут выпускать ДСП и древесный уголь

Директор предприятия Дархан Карибаев сообщил, что завод будет выпускать древесно-стружечные плиты, древесный уголь, щепу и фанеру.

Первыми видами продукции станут ДСП и древесный уголь. Мощность предприятия составит около 85 тысяч кубометров продукции в месяц или до миллиона кубометров в год.

Сейчас на объекте завершаются таможенная очистка оборудования и пуско-наладочные работы. По словам главы региона, запуск нового производства станет важным вкладом в развитие промышленности области и позволит снизить импортозависимость.

