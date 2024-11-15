До -6 ночью и жара до +40 днём: Казахстан ждут погодные качели

В ближайшие дни погоду в Казахстане будут определять сразу два барических образования. По данным синоптиков, западные и южные регионы страны окажутся под влиянием южного циклона.
С 16 по 18 мая в ряде регионов ожидаются кратковременные дожди с грозами. На западе страны 18 мая прогнозируются сильные осадки и град. Ночью 16 и 17 мая на севере и востоке Казахстана возможны смешанные осадки — дождь и снег.
По стране ожидаются сильный ветер и туман
Синоптики также предупреждают об усилении ветра практически по всей республике. На юге страны возможна пыльная буря.
В ночные и утренние часы на севере и востоке Казахстана прогнозируется туман.
В нескольких регионах ожидаются заморозки
Ночью на севере, востоке и в центральных регионах страны ожидаются заморозки до -1…-6 градусов.
Температура воздуха днём составит:
- на западе — от +25 до +30 градусов;
- на северо-западе — +25…+30;
- на севере — от +15 до +20 градусов;
- в центральных регионах — до +29…+34;
- на востоке — +12…+20;
- на юге — до +33…+40 градусов;
- на юго-востоке — от +25 до +32 градусов.
Синоптики рекомендуют жителям учитывать погодные условия при планировании поездок и сельскохозяйственных работ.
