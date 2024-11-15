До -6 ночью и жара до +40 днём: Казахстан ждут погодные качели

— Сегодня, 11:06
В ближайшие дни погоду в Казахстане будут определять сразу два барических образования. По данным синоптиков, западные и южные регионы страны окажутся под влиянием южного циклона.

С 16 по 18 мая в ряде регионов ожидаются кратковременные дожди с грозами. На западе страны 18 мая прогнозируются сильные осадки и град. Ночью 16 и 17 мая на севере и востоке Казахстана возможны смешанные осадки — дождь и снег.

По стране ожидаются сильный ветер и туман

Синоптики также предупреждают об усилении ветра практически по всей республике. На юге страны возможна пыльная буря.

В ночные и утренние часы на севере и востоке Казахстана прогнозируется туман.

В нескольких регионах ожидаются заморозки

Ночью на севере, востоке и в центральных регионах страны ожидаются заморозки до -1…-6 градусов.

Температура воздуха днём составит:

  • на западе — от +25 до +30 градусов;
  • на северо-западе — +25…+30;
  • на севере — от +15 до +20 градусов;
  • в центральных регионах — до +29…+34;
  • на востоке — +12…+20;
  • на юге — до +33…+40 градусов;
  • на юго-востоке — от +25 до +32 градусов.

Синоптики рекомендуют жителям учитывать погодные условия при планировании поездок и сельскохозяйственных работ.



