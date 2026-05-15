В акимате Костанайской области новое назначение





Распоряжением акима области Ербол Тасжүреков назначен заместителем акима Костанайской области. До нового назначения он занимал должность вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

Ербол Тасжүреков родился в 1979 году в Таразе. Имеет несколько высших образований по специальностям экономист и юрист, а также степени магистра государственного и местного управления и магистра государственного управления и международных отношений.

Окончил Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати , Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссауи, Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Национальную школу администрации Франции.

Трудовую деятельность начал в 1998 году менеджером обменного пункта валют ТОО «Казнур». В разные годы работал в судебной системе, Министерстве регионального развития, Министерстве национальной экономики, а также занимал должность заместителя председателя Комитета по инвестициям.

С 2018 по 2019 годы был заместителем акима Южно-Казахстанской области. Позже занимал пост управляющего директора — члена правления холдинга «КазАгро».

С 2023 года работал вице-министром сельского хозяйства Республики Казахстан.

