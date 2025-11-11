«Кому хватает 800 тысяч?» — депутат Мажилиса высказался о зарплатах





Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек заявил, что заработной платы парламентария недостаточно для покрытия всех семейных расходов. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, сообщает tengrinews.kz

По словам мажилисмена, доход в размере 500–800 тысяч тенге сложно назвать достаточным, особенно для семей с несколькими детьми. Он отметил, что у некоторых депутатов воспитываются по пять-шесть детей, а значительная часть бюджета уходит на повседневные расходы.

Бакытжан Базарбек подчеркнул, что большие суммы тратятся на детские сады, кружки, одежду и обувь для детей. Кроме того, на семейный бюджет влияет рост цен на продукты и услуги.

Депутат сообщил, что сам получает около 900 тысяч тенге в месяц, однако, по его словам, этой суммы также не хватает. В связи с этим он попросил супругу выйти на работу.

