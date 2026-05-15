«Через семь лет получите»: осужденные за мошенничество супруги обжалуют приговор





В Костанайском областном суде началось рассмотрение апелляции по делу супругов Ромашкиных из поселка Садчиковка. Ранее 54-летних Виталий Ромашкин и Ольга Ромашкина признали виновными в мошенничестве в крупном размере, совершенном неоднократно.

По данным следствия, с декабря 2023 года по ноябрь 2024 супруги занимали деньги у знакомых и односельчан, обещая вернуть средства. Некоторые потерпевшие оформляли для этого банковские кредиты.

Всего по делу потерпевшими признаны 34 человека. Общая сумма ущерба превысила 211 миллионов тенге.

В январе этого года суд первой инстанции приговорил Виталия Ромашкина к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а Ольгу Ромашкину — к 6 годам и 8 месяцам.

Осужденный заявил о погашении части долга

Во время заседания апелляционной коллегии Виталий Ромашкин заявил ходатайство о привлечении одного из потерпевших к ответственности за ложный донос.

По его словам, на момент обращения мужчины в полицию долг уже частично выплачивался. Подсудимый утверждает, что в течение 15 месяцев производились ежемесячные выплаты по 334 тысячи тенге, общая сумма которых составила более 5 миллионов тенге.

Потерпевшие требуют более сурового наказания

Представитель потерпевших заявила, что большинство пострадавших считают назначенное наказание слишком мягким. По её словам, супруги не признали вину, не принесли извинений и не предприняли мер для возмещения ущерба.

В связи с этим сторона потерпевших просит назначить каждому из осужденных по 10 лет лишения свободы.

Прокуратура просит запретить привлекать инвестиции

Государственное обвинение также выступило с предложением уточнить приговор в части запрета на предпринимательскую деятельность.

Прокуроры считают необходимым запретить супругам в течение 10 лет заниматься привлечением инвестиций, займов и иных денежных средств для ведения бизнеса, в том числе за рубежом.

Следующее заседание по делу состоится в ближайшие дни.

Триатлон-парк превратился в огромную фотолокацию с тюльпанами Триатлон-парк продолжает оставаться одним из самых популярных мест отдыха жителей и гостей Костаная. Этой весной...