Молодые врачи не хотят работать: в Костанайской области усиливается кадровый кризис





В Костанайской области сохраняется дефицит медицинских кадров. По данным специалистов, региону сегодня не хватает 127 врачей. Наиболее востребованными остаются акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, онкологи и эндокринологи.

Так, на 36 вакансий акушеров-гинекологов на портале Enbek.kz поступило всего пять резюме. На шесть вакансий анестезиологов-реаниматологов откликнулся только один кандидат. При этом на вакансии онколога и эндокринолога заявок не поступило вовсе.

Молодые специалисты уходят из медицины

По словам специалистов, многие выпускники медицинских вузов не задерживаются в профессии. После получения диплома часть молодых врачей прорабатывает всего год и уходит в другие сферы.

Как отметила представитель профсоюза работников здравоохранения Татьяна Булгацевич, молодые специалисты сталкиваются с высокой нагрузкой и сложностями в практической работе.

Кроме того, около 40% врачей в медучреждениях региона сегодня составляют специалисты пенсионного возраста. Если они уйдут на заслуженный отдых, кадровая проблема может стать ещё серьёзнее.

Врачи работают по 80–90 часов в неделю

В профсоюзе также отмечают высокую нагрузку на действующих сотрудников. Во многих больницах коэффициент совмещения достигает 1,7, из-за чего врачи вынуждены работать почти вдвое больше нормы.

По словам Татьяны Булгацевич, вместе с дежурствами рабочая неделя некоторых специалистов достигает 80–90 часов, что приводит к профессиональному выгоранию.

Для медиков хотят увеличить подъёмные выплаты

В управлении здравоохранения считают, что для привлечения кадров необходимо сократить срок обязательной отработки для приезжающих специалистов с семи до пяти лет.

Кроме того, в регионе предлагают увеличить размер подъёмных выплат. Для дефицитных врачей, готовых работать в отдалённых районах, сумма может составить до 8,5 миллионов тенге. Для специалистов, приезжающих в Аркалык и Житикару, — до 7 миллионов тенге.

Также предусмотрены меры поддержки для медсестёр. Тем, кто согласится работать в сельской местности, предлагают выплачивать по одному миллиону тенге подъёмных.

