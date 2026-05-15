Молодые врачи не хотят работать: в Костанайской области усиливается кадровый кризис

В Костанайской области сохраняется дефицит медицинских кадров. По данным специалистов, региону сегодня не хватает 127 врачей. Наиболее востребованными остаются акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, онкологи и эндокринологи.
Так, на 36 вакансий акушеров-гинекологов на портале Enbek.kz поступило всего пять резюме. На шесть вакансий анестезиологов-реаниматологов откликнулся только один кандидат. При этом на вакансии онколога и эндокринолога заявок не поступило вовсе.
Молодые специалисты уходят из медицины
По словам специалистов, многие выпускники медицинских вузов не задерживаются в профессии. После получения диплома часть молодых врачей прорабатывает всего год и уходит в другие сферы.
Как отметила представитель профсоюза работников здравоохранения Татьяна Булгацевич, молодые специалисты сталкиваются с высокой нагрузкой и сложностями в практической работе.
Кроме того, около 40% врачей в медучреждениях региона сегодня составляют специалисты пенсионного возраста. Если они уйдут на заслуженный отдых, кадровая проблема может стать ещё серьёзнее.
Врачи работают по 80–90 часов в неделю
В профсоюзе также отмечают высокую нагрузку на действующих сотрудников. Во многих больницах коэффициент совмещения достигает 1,7, из-за чего врачи вынуждены работать почти вдвое больше нормы.
По словам Татьяны Булгацевич, вместе с дежурствами рабочая неделя некоторых специалистов достигает 80–90 часов, что приводит к профессиональному выгоранию.
Для медиков хотят увеличить подъёмные выплаты
В управлении здравоохранения считают, что для привлечения кадров необходимо сократить срок обязательной отработки для приезжающих специалистов с семи до пяти лет.
Кроме того, в регионе предлагают увеличить размер подъёмных выплат. Для дефицитных врачей, готовых работать в отдалённых районах, сумма может составить до 8,5 миллионов тенге. Для специалистов, приезжающих в Аркалык и Житикару, — до 7 миллионов тенге.
Также предусмотрены меры поддержки для медсестёр. Тем, кто согласится работать в сельской местности, предлагают выплачивать по одному миллиону тенге подъёмных.
Триатлон-парк превратился в огромную фотолокацию с тюльпанами
«Через семь лет получите»: осужденные за мошенничество супруги обжалуют приговор
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.