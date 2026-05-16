Налоговые льготы под контролем: Казахстан впервые оценит потери бюджета





В Казахстане в 2027 году впервые планируют подготовить отчет об эффективности налоговых льгот и оценке потерь бюджета после фискальной реформы. Об этом LS сообщили в Министерстве национальной экономики.

Новый механизм оценки

В ведомстве пояснили, что сейчас разрабатываются соответствующие правила. Нормы, предусматривающие подготовку аналитического исследования, планируется ввести с 1 января следующего года.

Таким образом, уже в 2027 году будет сформирован первый отчет о налоговых расходах, в котором оценят эффективность льгот и фискальный разрыв по итогам реализации реформы.

Ревизия льгот

В ходе подготовки нового Налогового кодекса государственные органы, представители НПП «Атамекен» и эксперты пересмотрели 739 льготных положений документа 2017 года.

В результате было отменено 128 льгот на сумму более 1,3 трлн тенге.

Усиление контроля

Новый Налоговый кодекс закрепляет само понятие льготы, а также условия её предоставления, продления и отмены. Изменения направлены на повышение прозрачности и усиление контроля за использованием преференций.

Как будут вводить новые льготы

Теперь для введения или продления льгот профильные госорганы должны предоставлять обоснование. Оно направляется в уполномоченный орган по фискальной политике и должно соответствовать установленным требованиям.

Кроме того, такие предложения подлежат согласованию с антимонопольным органом и органом по исполнению бюджета, что позволяет снизить риски нарушения конкуренции.

Ежегодный мониторинг

В министерстве отметили, что контроль за налоговыми льготами будет вестись на постоянной основе. В Бюджетном кодексе уже предусмотрено формирование ежегодного аналитического отчета о налоговых расходах при подготовке проекта республиканского бюджета.

По оценке ведомства, новые меры позволят более точно отслеживать эффективность льгот и их влияние на экономику страны.

Повышение тарифов КТЖ: к чему готовиться рынку Казахстанские предприниматели выступили против резкого повышения тарифов на услуги магистральной железнодорожной сети. Однако в «Қазақстан...

"Искусственный дождь" запустят в Казахстане Казахстан и Объединённые Арабские Эмираты начинают реализацию проекта по искусственному вызову осадков для решения проблемы...