Налоговые льготы под контролем: Казахстан впервые оценит потери бюджета

В Казахстане в 2027 году впервые планируют подготовить отчет об эффективности налоговых льгот и оценке потерь бюджета после фискальной реформы. Об этом LS сообщили в Министерстве национальной экономики.
Новый механизм оценки
В ведомстве пояснили, что сейчас разрабатываются соответствующие правила. Нормы, предусматривающие подготовку аналитического исследования, планируется ввести с 1 января следующего года.
Таким образом, уже в 2027 году будет сформирован первый отчет о налоговых расходах, в котором оценят эффективность льгот и фискальный разрыв по итогам реализации реформы.
Ревизия льгот
В ходе подготовки нового Налогового кодекса государственные органы, представители НПП «Атамекен» и эксперты пересмотрели 739 льготных положений документа 2017 года.
В результате было отменено 128 льгот на сумму более 1,3 трлн тенге.
Усиление контроля
Новый Налоговый кодекс закрепляет само понятие льготы, а также условия её предоставления, продления и отмены. Изменения направлены на повышение прозрачности и усиление контроля за использованием преференций.
Как будут вводить новые льготы
Теперь для введения или продления льгот профильные госорганы должны предоставлять обоснование. Оно направляется в уполномоченный орган по фискальной политике и должно соответствовать установленным требованиям.
Кроме того, такие предложения подлежат согласованию с антимонопольным органом и органом по исполнению бюджета, что позволяет снизить риски нарушения конкуренции.
Ежегодный мониторинг
В министерстве отметили, что контроль за налоговыми льготами будет вестись на постоянной основе. В Бюджетном кодексе уже предусмотрено формирование ежегодного аналитического отчета о налоговых расходах при подготовке проекта республиканского бюджета.
По оценке ведомства, новые меры позволят более точно отслеживать эффективность льгот и их влияние на экономику страны.
