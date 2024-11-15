Повышение тарифов КТЖ: к чему готовиться рынку





Казахстанские предприниматели выступили против резкого повышения тарифов на услуги магистральной железнодорожной сети. Однако в «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) считают такую меру необходимой для реализации масштабной инвестиционной программы, передает LS.

Бизнес просит не спешить

Представители Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» заявили, что за последние три года тарифы на железнодорожные перевозки уже выросли вдвое. По их мнению, дальнейшее повышение создаст дополнительную нагрузку на бизнес и может негативно сказаться на ключевых отраслях экономики.

Согласно обсуждаемым предложениям, с 1 июня 2026 года тарифы на перевозку отдельных видов грузов могут значительно вырасти: угля — в 2,7 раза, зерна — в 2,6 раза, железной руды — в 2,5 раза, удобрений — в 2,9 раза.

Риски для экономики

В «Атамекене» считают, что рост тарифов приведёт к удорожанию перевозок в агропромышленном секторе, горно-металлургической отрасли, энергетике и химической промышленности.

Это, по мнению экспертов, может снизить конкурентоспособность отечественных производителей, повлиять на инвестиционную привлекательность и замедлить развитие экономики. Кроме того, последствия затронут и население — возможен рост цен на продукты и коммунальные услуги.

Позиция КТЖ

В КТЖ объясняют необходимость повышения тарифов реализацией инвестиционной программы на 2026–2030 годы. В неё входит 23 проекта, включая строительство новых железнодорожных линий и модернизацию инфраструктуры.

Крупнейшие проекты — это строительство участков Дарбаза – Мактаарал, Бахты – Аягоз, Мойынты – Кызылжар, Алтынколь – Жетыген, а также модернизация 124 вокзалов.

В компании отмечают, что при ограниченных бюджетных возможностях повышение тарифов остаётся одним из источников финансирования.

Аргументы министерства

В Министерстве транспорта также поддержали инициативу, подчеркнув необходимость модернизации железнодорожной инфраструктуры. По словам представителей ведомства, без обновления путей и техники невозможно увеличить пропускную способность и скорость перевозок.

При этом в министерстве признали, что рост тарифов может повлиять на инфляцию, но отметили, что в Казахстане они по-прежнему остаются ниже, чем в ряде других стран.

Что дальше

Для независимой оценки ситуации привлечены международные консультанты. Окончательное решение по тарифам примет Комитет по регулированию естественных монополий после анализа всех предложений и замечаний.

