Еще один обязательный налог может появиться для казахстанцев





В Казахстане начали обсуждать возможное введение транспортного налога для владельцев мопедов. Сейчас этот вид транспорта не облагается обязательными платежами, однако в налоговых органах считают, что действующие правила требуют пересмотра, сообщает Digital Business

Почему хотят ввести налог

В департаменте государственных доходов отмечают, что мопеды являются полноценными участниками дорожного движения и пользуются городской инфраструктурой наравне с автомобилями, но при этом не платят транспортный налог.

По словам руководителя отдела администрирования физических лиц ДГД по Алматы Асета Есенжигитова, введение налога рассматривается как вопрос справедливости, поскольку владельцы мопедов также используют дороги общего пользования.

Кого это может коснуться уже сейчас

Уведомления об уплате налога уже могут получать владельцы техники, если в техпаспорте указана категория А1, но отсутствует пометка «мопед». Нередко под видом обычных мопедов используются более мощные транспортные средства с двигателями до 45 кВт и скоростью до 80 км/ч. Такая техника уже подлежит налогообложению.

Если же в документах транспорт официально обозначен как «мопед», владелец может оспорить начисление налога, так как на сегодняшний день этот вид транспорта освобожден от таких платежей.

В Комитете государственных доходов сообщили, что вопрос введения отдельных налоговых ставок для мопедов сейчас прорабатывается. Пока официальные изменения в Налоговый кодекс не внесены.

