Родители требуют прозрачности: что ответили в Минпросвещения

Министерство просвещения Казахстана прокомментировало ситуацию вокруг конкурса на образовательные гранты в филиалах Республиканской физико-математической школы.
В ведомстве заявили, что прием проводился на основе открытого конкурсного отбора в соответствии с законодательством. Родители и сами кандидаты могли самостоятельно выбрать язык обучения при регистрации.
Как подчеркнули в министерстве, конкурс проходил по единым академическим требованиям независимо от языка обучения, а задания были сопоставимы по уровню сложности. Также отмечается, что проходной балл заранее не устанавливался — он был сформирован по итогам экзаменов с учетом количества мест и общего уровня результатов участников.
Сейчас Министерство просвещения проводит анализ поступивших обращений и предложений по вопросам прозрачности и объективности конкурсных процедур. При необходимости к изучению материалов привлекут профильных специалистов и экспертов.
Вопрос находится на контроле ведомства.
