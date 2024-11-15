Родители требуют прозрачности: что ответили в Минпросвещения





Министерство просвещения Казахстана прокомментировало ситуацию вокруг конкурса на образовательные гранты в филиалах Республиканской физико-математической школы.

В ведомстве заявили, что прием проводился на основе открытого конкурсного отбора в соответствии с законодательством. Родители и сами кандидаты могли самостоятельно выбрать язык обучения при регистрации.

Как подчеркнули в министерстве, конкурс проходил по единым академическим требованиям независимо от языка обучения, а задания были сопоставимы по уровню сложности. Также отмечается, что проходной балл заранее не устанавливался — он был сформирован по итогам экзаменов с учетом количества мест и общего уровня результатов участников.

Сейчас Министерство просвещения проводит анализ поступивших обращений и предложений по вопросам прозрачности и объективности конкурсных процедур. При необходимости к изучению материалов привлекут профильных специалистов и экспертов.

Вопрос находится на контроле ведомства.

