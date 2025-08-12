Как было сказано на совещании в городском акимате, основной объём жилищного строительства в Костанае обеспечен частными застройщиками.

Для выполнения плана необходимо ввести еще 132 140 м2. Аким Костаная Марат Жундубаев подчеркнул, частным застройщикам, которые работают по правилам, нужно помогать.

«Почти 100% по 7 месяцам у нас частный застройщик строит, все квадраты от них зависят. Вообще мы сравнение делали те годы 2023-2024 частный застройщик примерно 75% — это частная застройка. Нужно помогать частнику, где он строит, на законных основаниях. То есть есть ПДП, где он согласовал архитектурный облик. Надо помогать, чтобы он с меньшими препятствиями вводил эти объекты. В принципе, это как раз благосостояние наших людей зависит от этого. Улучшаем жилищные условия наших жителей. Город растет. По статистике, если у нас было 248 000, сейчас 270 000, под 300 000 у нас население фактически», — отметил Марат Жундубаев.

