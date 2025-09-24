Мажилис Казахстана принял закон, регулирующий использование искусственного интеллекта, акцентируя внимание на правах человека, прозрачности и национальных ценностях. Документ вводит ограничения на утечку конфиденциальных данных в нейросети, запрещает анализ эмоций и обязывает маркировать дипфейки, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева заявила, что искусственный интеллект будет работать с приоритетом на права человека. Однако ИИ не будет признан субъектом права, и ответственность за его использование продолжат нести люди, принимающие решения с его помощью.
«В законопроекте закреплены основные этические принципы использования искусственного интеллекта, среди которых — приоритет прав человека, безопасность труда и прозрачность», – сказала она.
Закон обязует маркировать синтетический контент (дипфейки) в понятной для человека форме. Кроме того, при оказании услуг или продаже товаров с использованием ИИ потребители должны быть предварительно уведомлены об этом.
Екатерина Смышляева подчеркнула, что одной из главных проблем является утечка служебной и конфиденциальной информации в нейросети. В связи с этим использование открытых систем будет строго ограничено мерами информационной безопасности. Также депутат отметила необходимость контроля над беспилотными автомобилями, которые могут появиться на казахстанском рынке в будущем.
«Эксплуатация систем высокой автономности будет регулироваться только на уровне законов. Уже в ближайшее время, например, такое регулирование потребуется для беспилотного транспорта», – сказала Смышляева.
Согласно закону, каждый человек будет иметь право знать, как работает ИИ, и отказаться от его использования.
«Запрещается система с такими функциями, как управление поведением людей, использование эмоций человека, проведение социальной оценки, сбор персональных данных без согласия», – перечислила Екатерина Смышляева.
