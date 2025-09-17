О запуске онлайн-платформы для оформления договоров пограничного страхования в Азербайджанской Республике сообщает пресс-служба департамента государственных доходов по Костанайской области.

3 июля текущего года в Азербайджанской Республике запущена онлайн-платформа www.tpl.az, разработанная в целях упрощения оформления договоров пограничного страхования для владельцев транспортных средств, зарегистрированных в других странах, которым не предоставляется «Зеленая карта».

Платформа предоставляет возможность владельцам транспортных средств заключить договор страхования в онлайн-режиме ещё до въезда в страну. Это позволяет существенно сократить время оформления, избежать ожидания в очередях и произвести оплату в электронном виде.

В настоящее время договоры пограничного страхования оформляются сотрудниками страховых компаний на контрольно-пропускных пунктах государственной границы. Однако с 1 октября текущего года оформление договоров на КПП будет приостановлено. Заключить договоры пограничного страхования можно будет только предварительно – через онлайн-платформу www.tpl.az или путем обращения в страховые компании, действующие на территории АР.

В этой связи Посольство рекомендует транспортным и логистическим компаниям Республики Казахстан, осуществляющим перевозки в/через Азербайджанскую Республику, заблаговременно учитывать данный порядок и информировать водителей и экспедиторов, чтобы исключить форс-мажорные обстоятельства.

