О запуске онлайн-платформы для оформления договоров пограничного страхования в Азербайджанской Республике сообщает пресс-служба департамента государственных доходов по Костанайской области.
3 июля текущего года в Азербайджанской Республике запущена онлайн-платформа www.tpl.az, разработанная в целях упрощения оформления договоров пограничного страхования для владельцев транспортных средств, зарегистрированных в других странах, которым не предоставляется «Зеленая карта».
Платформа предоставляет возможность владельцам транспортных средств заключить договор страхования в онлайн-режиме ещё до въезда в страну. Это позволяет существенно сократить время оформления, избежать ожидания в очередях и произвести оплату в электронном виде.
В настоящее время договоры пограничного страхования оформляются сотрудниками страховых компаний на контрольно-пропускных пунктах государственной границы. Однако с 1 октября текущего года оформление договоров на КПП будет приостановлено. Заключить договоры пограничного страхования можно будет только предварительно – через онлайн-платформу www.tpl.az или путем обращения в страховые компании, действующие на территории АР.
В этой связи Посольство рекомендует транспортным и логистическим компаниям Республики Казахстан, осуществляющим перевозки в/через Азербайджанскую Республику, заблаговременно учитывать данный порядок и информировать водителей и экспедиторов, чтобы исключить форс-мажорные обстоятельства.
"Теперь всех считать нарушителями?" Эксперты боятся, что казахстанцам придется доказывать право на пенсию
"У вас штраф" - под прицел интернет–мошенников попали автолюбители
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.