Chery Tiggo с «чужим» VIN-кодом остановили в Костанайской области

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Тасымалдаушы» сотрудники Управления административной полиции Департамента полиции Костанайской области совместно с патрульными остановили автомобиль Chery Tiggo.
Транспортное средство выявили с помощью мобильного приложения «Қорғау». Во время проверки полицейские установили, что идентификационный номер автомобиля — VIN-код — не соответствует регистрационным данным.
В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Полиция напоминает водителям о необходимости строго соблюдать Правила дорожного движения и не эксплуатировать транспортные средства с нарушением требований законодательства.
В Костанае почти на месяц перекроют движение на двух участках дорог
До +38, но жара — не единственная проблема: что ждет Костанайскую область
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.