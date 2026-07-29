Chery Tiggo с «чужим» VIN-кодом остановили в Костанайской области





В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Тасымалдаушы» сотрудники Управления административной полиции Департамента полиции Костанайской области совместно с патрульными остановили автомобиль Chery Tiggo.

Транспортное средство выявили с помощью мобильного приложения «Қорғау». Во время проверки полицейские установили, что идентификационный номер автомобиля — VIN-код — не соответствует регистрационным данным.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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