В Костанае почти на месяц перекроют движение на двух участках дорог





В Костанае с 30 июля временно полностью перекроют движение на двух участках дорог. Ограничения связаны с работами по расширению проезжей части.

Как сообщили в акимате, работы будут проводиться на участке дороги от улицы Камшат Доненбаевой до жилого комплекса «Da Vinci» — между «Тобол Ареной» и ТРЦ «Костанай Плаза». Здесь проезжую часть планируют расширить с 6 до 14 метров.

Кроме того, дорожные работы пройдут в микрорайоне «Береке» вдоль домов № 57, 59, 62, 63, 67а и 67б. На этом участке ширину проезжей части увеличат с 6 до 7 метров.

В связи с проведением работ движение на указанных участках будет полностью перекрыто с 30 июля по 25 августа 2026 года.

Жителей и гостей Костаная просят учитывать ограничения и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

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