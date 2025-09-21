16 жителей области, которые создавали благоприятные условия для действий интернет-мошенников, за неделю выявили сотрудники костанайской кибер-полиции. Один из них 18-летний лисаковчанин. В ходе обыска у него одного был изъят 21 сотовый телефон и 48 SIM-карт. Полицейские установили, что свою деятельность он начал в мае этого года.

«Основная функция заключалась в том, что он регистрировал в мессенджере WhatsApp и передавал злоумышленникам. Данные номера в последующем использовали для телефонных звонков, представляясь сотрудниками Казпочты, либо сотрудниками правоохранительных органов. Установлена его причастность его к пяти уголовным делам»,- говорит заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

То есть, выяснилось, что с помощью лисаковчанина мошенники обманули жителей областей Абай и Актюбинской, Костаная, Астаны и Алматы. Самую крупную сумму потеряла алматинка. С помощью аккаунта зарегистрированного на жителя Лисаковска, у неё выманили 80 миллионов тенге. По аналогичной схеме действовали и остальные 15 установленных полицией человек.

«Среди них имеются и несовершеннолетние. За денежное вознаграждение $4 за один час использования их WhatsApp, передавали свои WhatsApp-номера для злоумышленников. Лисаковский, с его слов, получал в неделю 800 тысяч тенге, с вот этих 20-и телефонов».- рассказал Олжас Магыпаров.

Задержанный, по словам полицейских, посоветовал так зарабатывать и нескольким своим знакомым. Отмечается, что и молодые лисаковчане, и их сверстники из Костаная, Рудного и посёлка Качар, получали инструкции к действию из одного и того же Telegram-канала.

За участие несовершеннолетних в незаконной деятельности, в посредничестве в совершении преступления, а именно интернет-мошенничества, в рамках действующего законодательства, ответственность понесут не только они сами, но и их родители. Сотрудники же правоохранительных органов уже начали совместные профилактические мероприятия с управлением образования, чтобы предотвратить вовлечение молодежи в подобные преступные схемы.

