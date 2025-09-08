В Национальном банке Казахстана (НБК) сегодня, 5 сентября 2025 года, назвали сроки и перечислили банкноты тенге, которые выйдут из обращения, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе заявили, что Нацбанк не будет продлевать установленный срок параллельного обращения старого и нового образца банкнот номиналом 5000 тенге (с 25 декабря 2023 года по 24 сентября 2025 года).

«При этом следует отметить, что после завершения периода параллельного обращения, то есть с 25 сентября 2025 года, все банки и «Казпочта» будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, а филиалы НБК – бессрочно», — сообщает пресс-служба НБК.

Также в монетарном регуляторе напомнили, что на сегодня выпущены в обращение банкноты номиналами 10 000, 2000 и 1000 тенге нового образца. Для них сроки завершения периода параллельного обращения банкнот старого и нового образцов установлены следующие:

для банкнот номиналом 2000 тенге – по 24 июня 2026 года;

для банкнот номиналом 10 000 тенге – по 27 июня 2026 года;

для банкнот номиналом 1000 тенге – по 27 марта 2027 года.

Параллельное (или одновременное) обращение новых и старых банкнот – это период, когда новые и старые банкноты являются законным платежным средством и обязательны к приему на всей территории Казахстана. В этот период старые банкноты можно свободно использовать для расчетов, пока они не будут окончательно изъяты из обращения после утвержденного срока.

КТЖ установила ограничения в поездах на провоз багажа В пассажирских поездах Казахстана установлены нормы для бесплатного провоза ручной клади, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу АО...

Питание школах. С чем не согласны костанайские поставщики С нового учебного года школьное питание в Казахстане обновилось: теперь в меню меньше вредных компонентов...

Штрафы за превышение скорости и другие нарушения могут сильно вырасти в Казахстане С 1 января 2026 года МРП в Казахстане может вырасти на 10%, а вместе с...