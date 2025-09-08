В Национальном банке Казахстана (НБК) сегодня, 5 сентября 2025 года, назвали сроки и перечислили банкноты тенге, которые выйдут из обращения, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе заявили, что Нацбанк не будет продлевать установленный срок параллельного обращения старого и нового образца банкнот номиналом 5000 тенге (с 25 декабря 2023 года по 24 сентября 2025 года).
«При этом следует отметить, что после завершения периода параллельного обращения, то есть с 25 сентября 2025 года, все банки и «Казпочта» будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, а филиалы НБК – бессрочно», — сообщает пресс-служба НБК.
Также в монетарном регуляторе напомнили, что на сегодня выпущены в обращение банкноты номиналами 10 000, 2000 и 1000 тенге нового образца. Для них сроки завершения периода параллельного обращения банкнот старого и нового образцов установлены следующие:
- для банкнот номиналом 2000 тенге – по 24 июня 2026 года;
- для банкнот номиналом 10 000 тенге – по 27 июня 2026 года;
- для банкнот номиналом 1000 тенге – по 27 марта 2027 года.
Параллельное (или одновременное) обращение новых и старых банкнот – это период, когда новые и старые банкноты являются законным платежным средством и обязательны к приему на всей территории Казахстана. В этот период старые банкноты можно свободно использовать для расчетов, пока они не будут окончательно изъяты из обращения после утвержденного срока.
