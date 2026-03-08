В Казахстане для плавной адаптации предпринимателей к новому Налоговому кодексу запущена разовая акция «чистый лист». Она позволит представителям микро- и малого бизнеса урегулировать налоговые обязательства на упрощенных условиях.
В рамках акции предприниматели могут упрощенно ликвидировать бизнес, а также списать пени и штрафы при условии оплаты основного налогового долга. Воспользоваться этой возможностью можно до 1 апреля 2026 года. Кроме того, будут аннулированы штрафы за несвоевременную постановку на учет по НДС.
Также приостановлен камеральный контроль в отношении налоговой отчетности, представленной до 17 декабря 2025 года, по налоговым обязательствам за периоды до 1 января 2026 года.
Помимо этого, временно приостановлены налоговые проверки и административные взыскания, касающиеся налоговых периодов до начала 2026 года.
Еще одной мерой стало прекращение подачи исков о признании недействительными сделок и регистраций, заключенных до 1 января 2026 года.
Как отмечают в ведомстве, принятые меры направлены на перезапуск налоговых отношений, повышение добровольной уплаты налогов и создание более прозрачной и понятной фискальной системы.
Все изменения в налоговом законодательстве Казахстана призваны упростить взаимодействие бизнеса с государством и сделать налоговое администрирование более эффективным.
