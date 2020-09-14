Члены особо опасных ОПГ задержаны в Костанае

11 сентября КНБ РК совместно с МВД РК с привлечением спецподразделений «А» и «Беркут» проведена одномоментное пресечение деятельности особо опасных ОПГ «Алибовские», «Ибрагимова» и «Махмудова», занимавшихся вымогательством, рейдерством и торговлей оружия в столичном регионе.

В рамках спецоперации в городах Нур-Султан, Алматы, Актобе и Костанай задержаны 15 лидеров и активных членов указанных группировок, один из которых находился в международном розыске в Российской Федерации за бандитизм и убийства. Изъят арсенал огнестрельного оружия, боеприпасов и гранат.

Задержанные водворены в ИВС Департамента полиции города Нур-Султан, проводятся следственные мероприятия по закреплению имеющихся доказательств и выявлению иных эпизодов преступной деятельности.

В условиях карантинных ограничений преступные сообщества не снижали своей криминальной активности, продолжая заниматься вымогательством и рейдерством у испытывающих экономические сложности предпринимателей.

Дерзость и жестокость преступлений по отъему чужого имущества зачастую сопровождалась применением огнестрельного оружия и физической силы.

В этих условиях руководством страны задачи по ликвидации угроз для мирных граждан со стороны бандитствующих элементов, недопущение скатывания общества в «рэкетирские» 90-е годы ставятся в ранг приоритетных для компетентных органов.

Системная работа спецслужб и полиции по выявлению и пресечению планов и намерений преступных группировок продолжается.

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