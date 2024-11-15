Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в части Костанайской области





В Костанайской области ожидается высокая пожарная опасность. На юге, юго-востоке и в центре региона уровень угрозы повысится до чрезвычайного.

Высокая пожарная опасность также прогнозируется на отдельных территориях Акмолинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской, Павлодарской и Алматинской областей, а также области Абай.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Атырауской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Алматинской областях. Предупреждение также касается отдельных районов областей Жетісу, Ұлытау, Мангистауской, Карагандинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей и области Абай.

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