Что будет с пенсионными накоплениями с 2027 года: в Казахстане сделали важное разъяснение





Государственная гарантия сохранности обязательных пенсионных взносов в Казахстане сохраняется в полном объёме. Соответствующая норма закреплена в Социальном кодексе и отменяться не будет.

С 2027 года изменится не сама государственная гарантия, а механизм осуществления одной из предусмотренных законодательством компенсационных выплат.

Ранее, когда инвестиционное управление пенсионными активами осуществлялось исключительно государством, действовал механизм компенсации разницы между инвестиционным доходом и уровнем инфляции.

В настоящее время возможности вкладчиков по управлению пенсионными накоплениями расширились. Казахстанцы могут передавать до 100% своих пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем. Ранее этот показатель составлял до 50%.

Таким образом, вкладчик может самостоятельно выбирать управляющую компанию, инвестиционную стратегию и приемлемый уровень инвестиционного риска.

При этом защита пенсионных накоплений продолжает обеспечиваться законодательством. Национальный банк сохраняет управление пенсионными активами, ориентируясь на их сохранность и достижение долгосрочной доходности. Согласно Стратегическому плану Нацбанка на 2024–2028 годы, одной из целей является обеспечение доходности пенсионных активов выше уровня инфляции в долгосрочной перспективе.

Для частных управляющих инвестиционным портфелем также установлены требования к финансовой устойчивости, капиталу и профессиональному опыту. В предусмотренных законодательством случаях, если минимальный уровень доходности не достигнут, управляющая компания должна компенсировать разницу за счёт собственных средств.

Таким образом, с 2027 года меняется механизм компенсационных выплат, однако предусмотренные законодательством государственные гарантии сохранности пенсионных взносов продолжают действовать.