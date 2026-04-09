Что будет с пенсионными накоплениями с 2027 года: в Казахстане сделали важное разъяснение

Государственная гарантия сохранности обязательных пенсионных взносов в Казахстане сохраняется в полном объёме. Соответствующая норма закреплена в Социальном кодексе и отменяться не будет.
С 2027 года изменится не сама государственная гарантия, а механизм осуществления одной из предусмотренных законодательством компенсационных выплат.
Ранее, когда инвестиционное управление пенсионными активами осуществлялось исключительно государством, действовал механизм компенсации разницы между инвестиционным доходом и уровнем инфляции.
В настоящее время возможности вкладчиков по управлению пенсионными накоплениями расширились. Казахстанцы могут передавать до 100% своих пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем. Ранее этот показатель составлял до 50%.
Таким образом, вкладчик может самостоятельно выбирать управляющую компанию, инвестиционную стратегию и приемлемый уровень инвестиционного риска.
При этом защита пенсионных накоплений продолжает обеспечиваться законодательством. Национальный банк сохраняет управление пенсионными активами, ориентируясь на их сохранность и достижение долгосрочной доходности. Согласно Стратегическому плану Нацбанка на 2024–2028 годы, одной из целей является обеспечение доходности пенсионных активов выше уровня инфляции в долгосрочной перспективе.
Для частных управляющих инвестиционным портфелем также установлены требования к финансовой устойчивости, капиталу и профессиональному опыту. В предусмотренных законодательством случаях, если минимальный уровень доходности не достигнут, управляющая компания должна компенсировать разницу за счёт собственных средств.
Таким образом, с 2027 года меняется механизм компенсационных выплат, однако предусмотренные законодательством государственные гарантии сохранности пенсионных взносов продолжают действовать.
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