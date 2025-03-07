До 1,5 млн тенге на первоначальный взнос: кто из казахстанцев может получить помощь на ипотеку

Собрать первоначальный взнос для покупки жилья бывает непросто. Однако часть необходимой суммы в некоторых случаях может предоставить государство. Речь идёт о жилищном сертификате, который выделяется местными исполнительными органами, сообщает m.krisha.kz
Что такое жилищный сертификат
Жилищный сертификат — это мера государственной поддержки, предназначенная для оплаты части первоначального взноса по ипотеке. Средства выделяют местные акиматы.
Получить такую помощь можно только один раз и после предварительного одобрения жилищного займа банком.
Сколько можно получить
Размер жилищного сертификата устанавливается отдельно в каждом регионе.
Так, в Алматы и Астане сумма может достигать 1,5 млн тенге, в Шымкенте — 1 млн тенге. В большинстве областей размер поддержки составляет от 500 тыс. до 1 млн тенге.
Точная сумма, количество сертификатов и сроки приёма заявок ежегодно определяются местными акиматами.
Кто может получить сертификат
Перечень получателей утверждают местные маслихаты, поэтому в разных регионах он может отличаться.
Чаще всего на жилищный сертификат могут претендовать многодетные и неполные семьи, семьи, воспитывающие ребёнка с инвалидностью, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также люди с инвалидностью.
Кроме того, такая возможность может предоставляться представителям востребованных профессий — врачам, учителям, работникам культуры, спасателям и сотрудникам правоохранительных органов.
Ранее сертификаты предоставлялись очередникам отдельных льготных категорий и могли использоваться по ограниченному числу государственных программ. Сейчас перечень получателей и ипотечных программ, в рамках которых можно воспользоваться сертификатом, расширен.
Нужно ли возвращать деньги
Это зависит от доходов семьи. Жилищный сертификат может предоставляться в двух формах: как безвозмездная социальная помощь либо как бюджетный кредит сроком до 15 лет под 0,01% годовых.
Для получения безвозмездной помощи средний доход за последние шесть месяцев не должен превышать 3,1 прожиточного минимума на каждого члена семьи.
В 2026 году прожиточный минимум составляет 50 851 тенге. Таким образом, предельный доход составляет 157 638 тенге на одного человека в месяц.
Например, для семьи из четырёх человек общий среднемесячный доход не должен превышать 630 552 тенге. При более высоком доходе сертификат могут предоставить в форме льготного бюджетного кредита.
Использовать сертификат можно для приобретения жилья в своём регионе. Для жителей Алматы и Астаны предусмотрено исключение — жильё разрешается приобретать также в пригородной зоне.
На какую ипотеку можно направить сертификат
Жилищный сертификат может использоваться для первоначального взноса по программам «Бақытты отбасы», «Шаңырақ», «Наурыз» и «Наурыз Жұмыскер».
В отдельных регионах перечень может быть шире и включать другие государственные или региональные ипотечные программы. Решение об этом принимают местные исполнительные органы.
Как получить жилищный сертификат
Сначала необходимо получить предварительное одобрение ипотеки в банке, а затем дождаться объявления о начале приёма заявок на жилищные сертификаты в своём регионе.
К заявлению необходимо приложить электронную копию справки с места работы. Для граждан, относящихся к социально уязвимым слоям населения, это требование не применяется.
Также потребуется электронная копия письма банка об одобрении ипотечного жилищного займа с указанием его суммы и размера ежемесячного платежа.
Кому одобрят помощь
Претендент должен относиться к категории получателей, утверждённой местным маслихатом, оформлять ипотеку по программе, допускающей использование сертификата, получить предварительное одобрение займа и соответствовать установленным требованиям.
При этом окончательное решение принимают местные исполнительные органы. Именно на региональном уровне устанавливаются категории получателей, размер помощи, количество сертификатов и сроки подачи заявлений.
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