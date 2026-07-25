«Мы ее не гарантировали»: глава Нацбанка высказался об отмене госгарантии на пенсионные накопления





Председатель Национального банка Тимур Сулейменов прокомментировал решение об отмене государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений с учетом уровня инфляции, передает nur.kz

По его словам, данная гарантия изначально предоставлялась правительством и обеспечивалась за счет республиканского бюджета. Национальный банк не выступал ее гарантом.

«Если доходности ЕНПФ было недостаточно, разница между инфляцией и накопленной доходностью возмещалась. Эта гарантия предоставлялась правительством и республиканским бюджетом. Мы ее не давали и не гарантировали. Это решение правительства», — пояснил Сулейменов.

При этом, по его словам, Нацбанк продолжает работать над повышением доходности пенсионных активов. В частности, часть средств ЕНПФ перераспределяется в более доходные классы активов и формируется альтернативный инвестиционный портфель.

Сулейменов также отметил, что пенсионную систему теперь нельзя связывать исключительно с ЕНПФ. Все большую роль в управлении накоплениями должны играть частные управляющие компании.

По мнению главы Нацбанка, со временем больше казахстанцев будут передавать часть своих пенсионных накоплений профессиональным управляющим в расчете на более высокую доходность. Таким образом, ответственность за рост доходности пенсионных активов будет распределяться между ЕНПФ и частным сектором.

На вопрос о том, не было ли решение об отказе от государственной гарантии слишком резким, Сулейменов заявил, что его следует адресовать правительству, поскольку именно оно отвечает за пенсионную систему.

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