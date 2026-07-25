«Мы ее не гарантировали»: глава Нацбанка высказался об отмене госгарантии на пенсионные накопления

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов прокомментировал решение об отмене государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений с учетом уровня инфляции, передает nur.kz
По его словам, данная гарантия изначально предоставлялась правительством и обеспечивалась за счет республиканского бюджета. Национальный банк не выступал ее гарантом.
«Если доходности ЕНПФ было недостаточно, разница между инфляцией и накопленной доходностью возмещалась. Эта гарантия предоставлялась правительством и республиканским бюджетом. Мы ее не давали и не гарантировали. Это решение правительства», — пояснил Сулейменов.
При этом, по его словам, Нацбанк продолжает работать над повышением доходности пенсионных активов. В частности, часть средств ЕНПФ перераспределяется в более доходные классы активов и формируется альтернативный инвестиционный портфель.
Сулейменов также отметил, что пенсионную систему теперь нельзя связывать исключительно с ЕНПФ. Все большую роль в управлении накоплениями должны играть частные управляющие компании.
По мнению главы Нацбанка, со временем больше казахстанцев будут передавать часть своих пенсионных накоплений профессиональным управляющим в расчете на более высокую доходность. Таким образом, ответственность за рост доходности пенсионных активов будет распределяться между ЕНПФ и частным сектором.
На вопрос о том, не было ли решение об отказе от государственной гарантии слишком резким, Сулейменов заявил, что его следует адресовать правительству, поскольку именно оно отвечает за пенсионную систему.
Токаев 25 июля посетит Омск и встретится с Путиным
Мошенники забрали 4,5 млн и хотели еще 15 млн у жителя Костаная
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.