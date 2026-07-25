Токаев 25 июля посетит Омск и встретится с Путиным





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 июля посетит с визитом Омск. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

Глава государства по приглашению президента России Владимира Путина примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

В рамках визита также запланирована встреча Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина.

Форум межрегионального сотрудничества является одной из площадок взаимодействия Казахстана и России на региональном уровне.

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