Токаев 25 июля посетит Омск и встретится с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 июля посетит с визитом Омск. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
Глава государства по приглашению президента России Владимира Путина примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
В рамках визита также запланирована встреча Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина.
Форум межрегионального сотрудничества является одной из площадок взаимодействия Казахстана и России на региональном уровне.
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