Ждали больше ста лет: в село Костанайской области пришла центральная вода





В селе Архиповка Мендыкаринского района продолжается подключение домов к центральному водоснабжению. Село было основано в 1917 году, и за всю его более чем вековую историю централизованной подачи воды здесь не было.

Местный житель Николай Ворожбиткин живет в Архиповке уже 26 лет. По его словам, все эти годы жители ждали появления водопровода. Раньше приходилось пользоваться водой из колодцев, которая была солоноватой и не подходила для питья. Питьевую воду специально привозили из Боровского.

Строительство магистрального водовода в Архиповке началось в 2024 году и завершилось осенью прошлого года. После этого специалисты приступили к прокладке разводящих сетей непосредственно по селу.

Как рассказал аким Михайловского сельского округа Евгений Ларьков, общая протяженность разводящих сетей составила 11,7 километра. В эксплуатацию водопровод ввели в декабре 2025 года.

Сегодня в Архиповке насчитывается 188 дворов, здесь проживают 535 человек. К центральному водоснабжению уже подключено около 35% домов. Работы продолжают сразу три бригады. Планируется, что до конца года вода появится в каждом доме.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов во время посещения села отметил, что задача властей — не только подвести воду к населенным пунктам, но и обеспечить подключение непосредственно к домам жителей.

По его данным, в сельской местности Костанайской области насчитывается около 83 тысяч домов. На сегодняшний день к водоснабжению подключены 63 тысячи. В этом году планируется подключить еще от 2,8 до 3 тысяч домов. Таким образом, показатель обеспеченности должен приблизиться к 80%.

Параллельно в Архиповке продолжается благоустройство. За последние годы здесь заасфальтировали около пяти километров на двух улицах. Чтобы полностью завершить асфальтирование улиц села, осталось отремонтировать порядка 900 метров.

Сейчас завершается ремонт улицы Монгольской. На реализацию проекта было выделено 147,5 млн тенге.

Работы по улучшению дорожной инфраструктуры ведутся и в других сельских населенных пунктах региона. За последние три года отремонтировано более тысячи улиц в 305 селах, а также подъездные дороги к 185 населенным пунктам.

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