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Обычная проверка обернулась изъятием оружия: что обнаружили костанайские полицейские

— Сегодня, 15:00
Изображение для новости: Обычная проверка обернулась изъятием оружия: что обнаружили костанайские полицейские

alau.kz


Во время оперативно-профилактического мероприятия «Қару» сотрудники полиции в городе Тобыл обнаружили газовый пистолет, который хранился с нарушением установленных требований.

Оружие было выявлено в ходе проверки. В отношении владельца составили административный материал, а газовый пистолет изъяли.

В полиции напоминают, что владельцы оружия обязаны соблюдать установленные требования к его регистрации и хранению. Нарушение этих правил влечет ответственность, предусмотренную законодательством.

ОПМ «Қару» проводится для выявления нарушений в сфере оборота оружия и предотвращения связанных с ним правонарушений.


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