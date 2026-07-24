Обычная проверка обернулась изъятием оружия: что обнаружили костанайские полицейские





Во время оперативно-профилактического мероприятия «Қару» сотрудники полиции в городе Тобыл обнаружили газовый пистолет, который хранился с нарушением установленных требований.

Оружие было выявлено в ходе проверки. В отношении владельца составили административный материал, а газовый пистолет изъяли.

В полиции напоминают, что владельцы оружия обязаны соблюдать установленные требования к его регистрации и хранению. Нарушение этих правил влечет ответственность, предусмотренную законодательством.

ОПМ «Қару» проводится для выявления нарушений в сфере оборота оружия и предотвращения связанных с ним правонарушений.

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