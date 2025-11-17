Начислили 405 млн тенге, но суд отменил проверку: чем закончился спор костанайца с налоговой

Специализированный межрайонный административный суд Костанайской области рассмотрел спор индивидуального предпринимателя с Департаментом государственных доходов по Мангистауской области. Дело поступило в регион по экстерриториальной подсудности.
Поводом для обращения в суд стали результаты внеплановой тематической налоговой проверки. Она касалась исполнения обязательств по индивидуальному подоходному налогу за период с января 2021 года по декабрь 2023 года.
По итогам проверки предпринимателю начислили более 263,5 млн тенге ИПН и свыше 141,4 млн тенге пени. В общей сложности сумма превысила 405 млн тенге.
Однако при рассмотрении дела суд выявил нарушения. Проверочный лист, врученный предпринимателю, имел существенные отличия от утвержденного образца. В частности, в документе отсутствовали необходимые графы и отметки, которые должны содержать информацию о перечне проверяемых требований.
Также выяснилось, что налоговым органом были нарушены сроки проведения проверки. Кроме того, подтвердились доводы предпринимателя о несоблюдении требований к оформлению акта проверки, предусмотренных статьей 158 Налогового кодекса.
Суд пришел к выводу о наличии оснований для признания проверки и ее результатов недействительными. Административный иск предпринимателя удовлетворили в полном объеме.
Решение суда вступило в законную силу.
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