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До +38 градусов: сильная жара сохранится в Костанайской области

— Сегодня, 16:38
Изображение для новости: До +38 градусов: сильная жара сохранится в Костанайской области

Фото акимата Костанайской области


В Костанайской области ожидается жаркая погода, при этом в отдельных районах возможны грозы и град.

По данным синоптиков, днем на севере и востоке области пройдет небольшой дождь. Местами ожидаются гроза и град. Ночью и утром на западе и севере региона прогнозируется туман.

Ветер северо-западный, 7–12 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +16…+21 градус.

Днем в регионе ожидается сильная жара — столбики термометров поднимутся до +30…+35 градусов. На юге Костанайской области воздух может прогреться до +38 градусов.

В Костанае прогнозируется переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Ночью ожидается +17…+19 градусов, днем — +32…+34.


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