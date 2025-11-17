Убирать придется и за забором: новые требования действуют для костанайцев

С 1 июля в Казахстане вступили в силу обновленные Типовые правила благоустройства территорий городов и населенных пунктов. Одним из ключевых изменений стало введение так называемой пятиметровой зоны ответственности.
Как сообщил начальник управления общественной безопасности Максут Ералиев, владельцы частных домов, магазинов и других объектов теперь должны следить за порядком не только на своей территории, но и на прилегающем участке.
Речь идет о территории в пределах пяти метров. Собственники обязаны своевременно убирать мусор, скашивать сорную растительность и поддерживать чистоту.
За нарушение требований предусмотрена административная ответственность.
Кроме того, новые правила запрещают длительное складирование на прилегающей территории строительных материалов, размещение разукомплектованных автомобилей и других предметов, нарушающих благоустройство.
Еще один запрет касается самовольного резервирования парковочных мест во дворах. Жителям нельзя устанавливать блоки, цепи и другие конструкции, чтобы закрепить место для автомобиля за собой.
По словам Максута Ералиева, изменения направлены на поддержание чистоты, безопасности и порядка в населенных пунктах.
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