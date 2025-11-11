Костанайская область отметит 90-летие большим гала-концертом

1 августа в Костанае состоится праздничный гала-концерт, посвященный 90-летию Костанайской области. Мероприятие пройдет на Центральной площади города. Начало запланировано на 18:00.
В праздничной программе примут участие известные казахстанские исполнители. На сцену выйдут Асылан Кенжетай, Айжан Нурмагамбетова, группа «КешYOU» и Мирас Жугунисов.
Специальным гостем вечера станет Фарух Закиров — солист известной узбекской группы «Ялла».
Организаторы обещают зрителям масштабную концертную программу, яркое шоу и праздничную атмосферу.
Гала-концерт станет одним из мероприятий, приуроченных к 90-летнему юбилею Костанайской области.
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