«Не будут спасать ради органов?»: что ответили в Минздраве на опасения казахстанцев





В Минздраве ответили на опасения казахстанцев, связанные с посмертным донорством органов. Информация о том, дал человек согласие на донорство или отказался от него, недоступна ни лечащим врачам, ни руководителям медицинских организаций, сообщает informburo.kz

Об этом на брифинге в СЦК сообщил директор Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Айдар Ситказинов.

По его словам, сведения о волеизъявлении человека являются конфиденциальными и хранятся в закрытом регистре. Получить к ним доступ могут только три республиканских трансплантационных координатора. Причём запрос направляется лишь после того, как в медицинской организации официально установлена смерть головного мозга пациента.

Только после этого координаторы могут узнать, оставлял ли человек при жизни согласие или отказ от посмертного донорства.

С начала 2026 года смерть головного мозга в Казахстане была установлена более чем у 100 пациентов. В каждом случае специалисты проверяли сведения в регистре. У троих пациентов ранее был зарегистрирован отказ от посмертного донорства. Согласий среди проверенных случаев не оказалось.

Как пояснил Айдар Ситказинов, при наличии зарегистрированного отказа вопрос об изъятии органов не рассматривается.

При этом с начала года в стране было восемь посмертных доноров. Если человек при жизни не зарегистрировал свое решение, вопрос о донорстве может быть рассмотрен с супругом или супругой, а при их отсутствии — с одним из близких родственников.

Отдельно представитель Минздрава прокомментировал опасения о том, что пациента, согласившегося на посмертное донорство, якобы могут намеренно не спасать ради получения органов.

Он подчеркнул, что решение о смерти головного мозга принимает не один врач, а консилиум специалистов. При этом медики, непосредственно участвующие в изъятии или последующей трансплантации органов, не могут входить в состав такого консилиума из-за конфликта интересов.

Смерть головного мозга подтверждается на основании комплекса клинических, инструментальных и других исследований. Кроме того, до постановки диагноза за состоянием пациента наблюдают в течение установленного времени.

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