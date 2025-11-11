Рудничанина арестовали на 20 суток за пьяную езду на электровелосипеде





Специализированный суд по административным правонарушениям Рудного рассмотрел дело в отношении мужчины, который управлял электровелосипедом в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительских прав.

Как следует из материалов дела, 19 июля 2026 года мужчина передвигался по Рудному на электрическом велосипеде мощностью 1200 Вт. При этом медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения.

В суде мужчина полностью признал свою вину. Его виновность также подтверждалась протоколом об административном правонарушении, рапортом сотрудника полиции и видеозаписью.

Суд признал мужчину виновным по части 6 статьи 608 КоАП РК и назначил ему административный арест сроком на 20 суток.

Постановление пока не вступило в законную силу.

В суде напомнили, что современные электровелосипеды и мопеды относятся к транспортным средствам, а управление ими в состоянии опьянения создает угрозу для пешеходов и других участников дорожного движения.

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