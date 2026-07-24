Новый налог для самозанятых: что рассматривают в Казахстане





В Казахстане рассматривают возможность введения подоходного налога для самозанятых. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Ерлан Сагнаев, передает informburo.kz

Ранее власти планировали закрепить категорию «самозанятый» в Предпринимательском кодексе, однако соответствующую норму в текущий пакет поправок к Налоговому кодексу включать не стали. До конца года государственные органы намерены изучить ситуацию и структуру занятости этой категории граждан.

По данным вице-министра, только за первое полугодие в Казахстане зарегистрировались 688 тысяч самозанятых. Для сравнения, в прошлом году число граждан, занятых через цифровые платформы, в том числе таксистов и курьеров, не превышало 100 тысяч.

Власти намерены выяснить, какими именно видами деятельности занимаются самозанятые и насколько быстро будет увеличиваться их количество. В том числе оценивается потенциальная нагрузка на социальную систему государства.

Сейчас самозанятые освобождены от налогов и перечисляют 4% во внебюджетные фонды за себя. Это позволяет им участвовать в системе социальной защиты, получать медицинскую помощь и претендовать на выплаты при наступлении страховых случаев.

По словам Сагнаева, вопрос требует дополнительного анализа, особенно с учетом возможного дальнейшего роста числа самозанятых — например, до 1,5 млн человек.

Если в дальнейшем статус самозанятых официально закрепят в Предпринимательском и Социальном кодексах, для них могут предусмотреть уплату подоходного налога. При этом пока окончательного решения о введении такого налога нет.

В правительстве также намерены определить, при каком уровне дохода человеку будет выгоднее оставаться самозанятым, а при каком — регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Вице-министр подчеркнул, что самозанятость как форма работы сохранится, поскольку многие фрилансеры предпочитают самостоятельно организовывать свою деятельность.

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