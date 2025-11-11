Жара до +43 градусов вернется в Казахстан





Атлантический циклон продолжит влиять на погоду на большей части территории Казахстана. Синоптики прогнозируют дожди с грозами, а на востоке страны местами ожидаются сильные осадки, град, шквал и порывистый ветер.

Без существенных осадков будет преимущественно на западе и северо-западе республики.

Одновременно с районов Ирана начнут поступать горячие воздушные массы, из-за чего на большей части Казахстана вновь усилится жара.

На западе и северо-западе температура воздуха днем поднимется до +38…+43 градусов. На севере ожидается до +30…+35, в центральных регионах — до +28…+39, на юге — до +36…+41, на юго-востоке — до +29…+37 градусов.

Прохладнее будет на северо-востоке и востоке страны, где днем прогнозируется от +23 до +32 градусов.

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