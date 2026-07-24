До +38 градусов: сильная жара сохранится в Костанайской области





В Костанайской области ожидается жаркая погода, при этом в отдельных районах возможны дождь, гроза и град.

Днем на севере и востоке области прогнозируется небольшой дождь, местами гроза и град. Ночью и утром на западе и севере области ожидается туман.

Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +16…+21 градус. Днем столбики термометров поднимутся до +30…+35 градусов, а на юге области — до +38.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3–8 м/с. Ночью температура составит +17…+19 градусов, днем — +32…+34.

Токаев 25 июля посетит Омск и встретится с Путиным Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 июля посетит с визитом Омск. Об этом сообщила пресс-служба Акорды....

Ждали больше ста лет: в село Костанайской области пришла центральная вода В селе Архиповка Мендыкаринского района продолжается подключение домов к центральному водоснабжению. Село было основано в...