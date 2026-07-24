До +38 градусов: сильная жара сохранится в Костанайской области

В Костанайской области ожидается жаркая погода, при этом в отдельных районах возможны дождь, гроза и град.
Днем на севере и востоке области прогнозируется небольшой дождь, местами гроза и град. Ночью и утром на западе и севере области ожидается туман.
Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +16…+21 градус. Днем столбики термометров поднимутся до +30…+35 градусов, а на юге области — до +38.
В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3–8 м/с. Ночью температура составит +17…+19 градусов, днем — +32…+34.
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