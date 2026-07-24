Мошенники забрали 4,5 млн и хотели еще 15 млн у жителя Костаная





Житель Костаная едва не лишился крупной суммы денег, поверив телефонным мошенникам. Злоумышленники представились сотрудниками Национального банка и сообщили мужчине, что его сбережения якобы находятся под угрозой.

Под предлогом защиты денег аферисты убедили костанайца перевести средства на так называемый «безопасный счет». Мужчина успел отправить мошенникам 4,5 миллиона тенге.

Дальнейший перевод удалось вовремя остановить благодаря вмешательству сотрудников полиции. Правоохранители предотвратили перечисление оставшихся средств и тем самым сохранили костанайцу еще 15 миллионов тенге.

По факту мошенничества начато досудебное расследование.

В полиции напоминают, что сотрудники Национального банка, банков, правоохранительных органов и других государственных учреждений не требуют переводить деньги на «безопасные счета».

При подобных звонках необходимо прекратить разговор и не сообщать неизвестным личные данные, реквизиты банковских карт и коды из SMS. При подозрении на мошенничество следует обратиться в полицию по номеру 102.

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