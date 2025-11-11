В Костанайской области ожидается очень сильная жара до +41 градуса





В Костанайской области установится жаркая и сухая погода. Осадков не ожидается.

По прогнозу синоптиков, ветер северо-восточный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +15…+20 градусов, на юге области — до +23.

Днём ожидается сильная жара — +32…+37 градусов, а на юге региона столбики термометров поднимутся до +41 градуса.

В Костанае будет малооблачно и без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с. Ночью температура составит +18…+20 градусов, днём — +34…+36 градусов.