Что изменится в Казахстане с 1 июля

Что изменится в жизни казахстанцев в июле 2022 года — в материале Tengrinews.kz.

Скидка на газ

По данным Министерства национальной экономики, казахстанцы, которые получают адресную социальную и жилищную помощь, с 1 июля будут получать товарный газ со скидкой в 20 процентов.

«С 1 июля у потребителей, относящихся к категории «бытовые потребители, получающие государственную адресную социальную помощь и (или) жилищную помощь», будет возможность получать газ по сниженной цене во всех газифицированных регионах страны. Для получения сниженной цены на газ потребителю необходимо удостовериться о своем статусе как получателя АСП и жилищной помощи на портале eGov.kz», — пояснили в Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики.

Сигареты

С 1 июля в Казахстане повышаются минимальные розничные цены на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы.

Минимальная стоимость 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы установлена в размере 570 тенге с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2022 года включительно.

С 1 января 2023 года сигареты будут стоить минимум 600 тенге.

Возобновление рейсов

С 1 июля Air Astana возобновляет регулярные пассажирские рейсы по маршруту Алматы — Чэнду (Китай) с частотой 1 рейс в неделю по пятницам. Также с 7 июля будет добавлен дополнительный рейс по пятницам. Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Boeing-767 и А321 NЕО.

Китайская авиакомпания China Southern Airlines с 1 июля планирует возобновление регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту Алматы — Урумчи с частотой 1 рейс в неделю по пятницам. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing-737 и Boeing-787.

С 1 июля 2022 года для посещения итальянской Венеции потребуется предварительная регистрация на специальном сайте или в мобильном приложении, после чего турист получает QR-код. Пока эта мера будет носить экспериментальный характер, но с января 2023 года бронирование станет обязательным.

В этом году на июль приходится 20 рабочих дней и 11 выходных для казахстанцев, работающих пять дней в неделю. При шестидневной рабочей неделе — 25 рабочих дней и шесть выходных.

Праздники

В июле казахстанцы отмечают два праздника — День столицы и Курбан-айт. В этом году День столицы — 6 июля — приходится на среду, при этом никаких переносов выходных дней не предусмотрено. Таким образом, казахстанцы как при пятидневной рабочей неделе, так и при шестидневной рабочей неделе будут праздновать один день — 6 июля.

Первый день Курбан-айта по мусульманскому календарю выпадает на субботу, 9 июля. Так как этот день является выходным и выпадает на субботу, то никаких переносов не предусмотрено.

Погода

«Казгидромет» выпустил предварительный прогноз засухи на июль. Согласно статистическому прогнозу, дефицит осадков ожидается лишь в Айтекебийском районе Актюбинской области и Кармакшинском и Казалинском районах Кызылординской области.

Умеренно влажные условия прогнозируются в Кербулакском районе Алматинской области и в городе Конаеве. Сообщается, что прогноз засухи на июль будет уточняться в первой декаде месяца.

В июле ожидаются дни с неустойчивым характером погоды — проливными дождями, грозами и освежающим северо-западным ветром.

Согласно консультативному сезонному прогнозу на лето, в первые два летних месяца в западной половине республике температура воздуха прогнозируется выше нормы, а в восточной половине страны — около нормы.

ЦОНы

График работы центров обслуживания населения в Казахстане изменится с 1 июля.

Теперь они будут работать и по субботам с 9.00 до 13.00, кроме праздничных дней. В будни их график работы останется прежним — с 9.00 до 20.00.

Остальные отделы ЦОНов продолжат работу по стандартному графику: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00. Казахстанцы также могут заранее забронировать очередь в ЦОН через приложение «ЦОН», по номеру Единого контакт-центра 1414, на портале eGov, в телеграм-боте EgovKzBot2.0, в приложении eGov mobile.

Дежурные ЦОНы есть только в областных центрах. В Улытауской и Жетысуской областях они будут определены позднее.

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