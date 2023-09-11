Что с горячей водой? Аким Костаная призвал коммунальщиков не давать пустых обещаний

60 многоквартирных домов в Костанае по-прежнему остаются без горячей воды. Причем 40 их них — в микрорайоне Аэропорт.

Когда это благо цивилизации появится в квартирах костанайцев, рассказали сегодня на совещании под руководством акима города.



Дома в микрорайоне Аэропорт начну подключать к горячему водоснабжению уже сегодня вечером.

Как пояснил директор ГКП КТЭК Виктор Шмыглов, медленно работа идет в связи с техническими причинами. Также он отметил, что уже к завтрашнему дню горячая вода в кранах жителей этого микрорайона будет. Однако, аким призвал коммунальщиков пустых обещаний не давать и окончательным сроком была названо 13 сентября, то есть среда. В районе КЖБИ люди также остаются без горячей воды.

Четыре порыва там устранили вчера, осталось еще столько же. Проблемы есть еще на трех улицах — Мауленова, Дощанова и Баймагамбетова. Аким города дал поручение порывы устранить и горячую воду в квартиры всех без исключения костанайцев подать не позднее 25-го сентября.



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