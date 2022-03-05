Что учесть, покупая квартиру в ипотеку на первичном рынке Алматы?

Качество жизни современного человека зависит от целого ряда факторов. Одним из важнейших маркеров можно считать жилищные условия. Покупка квартиры требует солидных финансовых вложений, которые есть далеко не у каждой семьи. Решить проблему можно с помощью ипотеки, предоставляемой банковскими структурами в Казахстане. На какие нюансы обратить внимание перед оформлением ипотеки, расскажем в нашей статье.

Квартира в ипотеку: первичка или вторичка?

Потенциальный заемщик должен понимать, что далеко не каждый объект можно приобрести, используя заемные средства. Обычно банки предъявляют определенные требования к домам. В частности, проблематично стать обладателем ипотеки в давно построенных домах. С вами вряд ли подпишут договор, если здание было построено более 55 лет назад. Потенциально вы можете стать обладателем квартиры в доме, строительство было завершено 30-40 назад. Но учтите, что чем старше постройка, тем выше будет уровень первоначального взноса. Впрочем, вторичный рынок утрачивает актуальность из-за обилия новостроек и доступных кредитных программ. Со всех точек зрения выгоднее, удобнее приобретать жилье на первичном рынке Алматы.

Как выбрать квартиру в новостройке, доступную в ипотеку?

Прежде всего, необходимо подобрать объект в Алматы. Сделать это проще всего на страницах https://homsters.kz/estate/search/almata-and-flat-and-mortgage, где подробно расписаны характеристики каждого ЖК, доступного в ипотеку. Почему стоит отдавать предпочтение именно «первичке»? Дело в том, что вы минимум 50 лет не будете знать хлопот с инженерными коммуникациями, не будет никаких угроз несущим конструкциям. К тому же, планировка и дворы в новых домах в полной мере отвечают требованиям эргономики и безопасности.

Как подобрать ипотечную программу?

Рассматривая варианты ипотечных программ, принимайте в расчет предстоящую долговую нагрузку. Не пренебрегайте возможностью стать участником одной из льготных программ. В частности, есть смысл рассмотреть программу “7-20-25” https://info.homsters.kz/programma-7-20-25-kak-stat-eyo-uchastnikom-i-kakie-dokumenty-dlya-etogo-nuzhny/, которая отличается заманчивыми условиями. Изначально вам придется внести всего 20% от реальной стоимости объекта. Разбить выплаты можно на целых 25 лет, сводя к минимуму сумму ежемесячных взносов. Щадящей и весьма привлекательной можно назвать ставку 7% годовых.

Без спешки определитесь с условиями, которые подходят именно вашей семье. Помните, что продолжительный период ипотеки сокращает уровень нагрузки, но сумма переплаты будет значительно выше. Существует два вида платежей. Аннуитетный, дифференцированный способы имеют определенные преимущества для разных категорий заемщиков. Если планируете досрочно осуществить выплаты, рассматривайте второй вариант. Не забудьте поинтересоваться способами оплаты и возможностью досрочного погашения ипотеки.

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