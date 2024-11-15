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Что запрещено накануне и в день выборов, разъяснили в Генпрокуратуре РК

— Сегодня, 15:58
Изображение для новости: Что запрещено накануне и в день выборов, разъяснили в Генпрокуратуре РК

Фото взято с сайта Генпрокуратуры РК


Органы прокуратуры выявили восемь нарушений избирательного законодательства в ходе выборов депутатов Курултая. Об этом говорится в обращении заместителя Генерального прокурора Казахстана Е. Утегенова.

Три нарушения связаны с незаконным проведением и публикацией опросов общественного мнения, ещё пять — с агитацией в период, когда она запрещена.

К административной ответственности в сокращённом порядке привлекли семь физических лиц и одно юридическое лицо. Все нарушители признали вину, раскаялись и удалили публикации с онлайн-платформ.

В Генеральной прокуратуре отметили, что в целом избирательный процесс проходит в правовом поле.

Когда прекращается агитация

Предвыборная агитация должна завершиться в полночь 22 августа. Любая агитационная деятельность запрещена в день, предшествующий голосованию, и непосредственно в день выборов — 22 и 23 августа 2026 года.

Размещённые ранее печатные агитационные материалы могут оставаться на прежних местах, если они находятся вне помещений избирательных комиссий и участков для голосования. Это же правило распространяется на публикации в интернете.

При этом запрещается повторно выводить ранее опубликованные агитационные материалы на главные страницы интернет-ресурсов.

За агитацию в запрещённый период статьёй 102 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрены штрафы:

  • для физических лиц — 15 МРП;
  • для малого бизнеса и некоммерческих организаций — 20 МРП;
  • для субъектов среднего предпринимательства — 25 МРП;
  • для крупного бизнеса — 35 МРП.

Также в день голосования запрещено фотографировать или снимать на видео заполненный избирательный бюллетень, а затем распространять такие материалы.

Ограничения на публикацию опросов

В течение пяти дней до голосования и непосредственно в день выборов запрещается публиковать результаты опросов общественного мнения, прогнозы итогов выборов и другие связанные с ними исследования. Ограничение распространяется на средства массовой информации и онлайн-платформы.

Нельзя также проводить опросы в день выборов в помещении или пункте для голосования.

За нарушение предусмотрен штраф в размере 10 МРП для физических лиц и 25 МРП для юридических лиц.

Ответственность за другие нарушения

В Генеральной прокуратуре напомнили о необходимости соблюдать установленный порядок организации мирных собраний. Для собраний, митингов и пикетов действует уведомительный порядок, а для демонстраций и шествий требуется согласование.

Нарушителям может грозить административная ответственность, включая арест. Если противоправные действия повлекут существенный вред гражданам, организациям, обществу или государству, возможно привлечение к уголовной ответственности.

Отдельное внимание прокуратура обратила на распространение недостоверной информации и противоправного контента в масс-медиа. В зависимости от последствий за это предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Генеральная прокуратура призвала всех участников избирательного процесса соблюдать законодательство и не допускать противоправных действий.



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