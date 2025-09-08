 Ya Metrika Fast
USD 537.91 EUR 628.87 RUB 6.6

Чтобы не воздух возить, а реальных людей. Аким Костаная дал поручения на счет автобусных маршрутов

— Сегодня, 15:51
Изображение для новости: Чтобы не воздух возить, а реальных людей. Аким Костаная дал поручения на счет автобусных маршрутов

Споры вокруг оптимизации графиков движения автобусов продолжаются. Сегодня аким Костаная дал подробный комментарий по поводу сложившейся ситуации. По его словам, этот пилотный проект нацелен на будущее. Речь идет о том, что те автобусы, которые сейчас убрали, будут перераспределены по другим маршрутам, которые в них нуждаются.

Аким Костаная сравнил движение двух маршрутов 18-го и 13-го.

«Зафиксируйте! 35 км. круг. Ходит девять автобусов. Сократили на минутку, стало восемь. 13-ый маршрут километраж — 25 км. На 10 км. меньше. Ходило 12 автобусов. Загруженность по «Алемпэй» показывает самое меньше там. Сейчас из 12 — семь автобусов. То есть пять автобусов ушло. Восемь дней показывает — ни одной жалобы от пассажиров на 13-ом маршруте», — отметил аким Костаная.

Рассмотрел глава Костаная маршрут №10 и отметил, что необходимо его усиливать.

«Я вам даю команду — посмотрите перераспределение, усильте десятку (Прим.-маршрут №10). 10, 38, 103, 3. 10-это Северо-запад:  «Береке», «Алтын Арман», «Юбилейный» — в час пик и до этого жалобы были. Теперь есть возможность по этому времени сократить и соответственно здесь усилить. Поставьте или интервал, или маршрут поставьте, увеличивайте. 38-ой тоже посмотреть. 38-ой весь город «прошивает». Тоже северо-запад, тоже не хватает. У нас город там растет. Это же понятно.  Люди на работу ездят. 10, 38, 103 на «Кунае» люди жалуются. Тоже надо посмотреть. Вместительный автобус (Прим.-поставить) в час пик. «Аэропорт», северо-запад, «Костанай-2», «Алтын Арман», «Кунай» — все вот эти движения …мы для чего это делаем? Для того, чтобы перераспределить. Чтобы воздух не гонять. Не возить воздух, а возить реально людей, где они нуждаются. По «тройке» тоже посмотрите. Тройка проходит через весь город на «Аэропорт».  Там тоже были жалобы», — подчеркнул аким Костаная.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.