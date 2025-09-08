Споры вокруг оптимизации графиков движения автобусов продолжаются. Сегодня аким Костаная дал подробный комментарий по поводу сложившейся ситуации. По его словам, этот пилотный проект нацелен на будущее. Речь идет о том, что те автобусы, которые сейчас убрали, будут перераспределены по другим маршрутам, которые в них нуждаются.

Аким Костаная сравнил движение двух маршрутов 18-го и 13-го.

«Зафиксируйте! 35 км. круг. Ходит девять автобусов. Сократили на минутку, стало восемь. 13-ый маршрут километраж — 25 км. На 10 км. меньше. Ходило 12 автобусов. Загруженность по «Алемпэй» показывает самое меньше там. Сейчас из 12 — семь автобусов. То есть пять автобусов ушло. Восемь дней показывает — ни одной жалобы от пассажиров на 13-ом маршруте», — отметил аким Костаная.

Рассмотрел глава Костаная маршрут №10 и отметил, что необходимо его усиливать.

«Я вам даю команду — посмотрите перераспределение, усильте десятку (Прим.-маршрут №10). 10, 38, 103, 3. 10-это Северо-запад: «Береке», «Алтын Арман», «Юбилейный» — в час пик и до этого жалобы были. Теперь есть возможность по этому времени сократить и соответственно здесь усилить. Поставьте или интервал, или маршрут поставьте, увеличивайте. 38-ой тоже посмотреть. 38-ой весь город «прошивает». Тоже северо-запад, тоже не хватает. У нас город там растет. Это же понятно. Люди на работу ездят. 10, 38, 103 на «Кунае» люди жалуются. Тоже надо посмотреть. Вместительный автобус (Прим.-поставить) в час пик. «Аэропорт», северо-запад, «Костанай-2», «Алтын Арман», «Кунай» — все вот эти движения …мы для чего это делаем? Для того, чтобы перераспределить. Чтобы воздух не гонять. Не возить воздух, а возить реально людей, где они нуждаются. По «тройке» тоже посмотрите. Тройка проходит через весь город на «Аэропорт». Там тоже были жалобы», — подчеркнул аким Костаная.

