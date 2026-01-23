В ближайшие дни погодные условия на территории Республики Казахстан будут формироваться под влиянием циклона, смещающегося из районов Атлантики, а также активных атмосферных фронтов.

Ожидаются снегопады, в южных регионах — осадки в виде дождя и снега, метели и усиление ветра. По мере продвижения циклона через территорию страны на значительную часть регионов начнёт поступать более тёплый воздух, что приведёт к постепенному повышению температуры.

В ночные часы в центральных и восточных областях температура повысится до -5…-18°С, на юго-востоке — до -2…-7°С, в горных районах — до -7…-15°С. При этом в северных регионах сохранится морозная погода: ночью столбики термометров будут опускаться до -20…-35°С.

Одновременно отрог антициклона с холодным арктическим воздухом распространится на запад страны, что вызовет понижение температуры в ночные часы до -15…-30°С, а на северо-западе — до -20…-35°С.

