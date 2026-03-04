С наступлением календарной весны погода на территории Казахстана будет формироваться под влиянием серии северо-западных циклонов.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в большинстве регионов страны ожидается неустойчивый характер погоды. На территории республики пройдут осадки в виде дождя и снега.
Особенно интенсивные осадки прогнозируются 5–6 марта на юге и юго-востоке Казахстана. Здесь возможны сильные дожди и снегопады.
Кроме того, по стране ожидаются усиление ветра, гололёд и туман . В северных регионах также прогнозируются метели.
При этом на юге республики синоптики ожидают постепенное повышение дневной температуры воздуха, что будет связано с приходом более тёплых воздушных масс.
