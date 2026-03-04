USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Циклоны накроют Казахстан в марте: где ожидаются сильные осадки

— Сегодня, 11:24
Изображение для новости: Циклоны накроют Казахстан в марте: где ожидаются сильные осадки

Сгенерировано ИИ

С наступлением календарной весны погода на территории Казахстана будет формироваться под влиянием серии северо-западных циклонов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в большинстве регионов страны ожидается неустойчивый характер погоды. На территории республики пройдут осадки в виде дождя и снега.

Особенно интенсивные осадки прогнозируются 5–6 марта на юге и юго-востоке Казахстана. Здесь возможны сильные дожди и снегопады.

Кроме того, по стране ожидаются усиление ветра, гололёд и туман . В северных регионах также прогнозируются метели.

При этом на юге республики синоптики ожидают постепенное повышение дневной температуры воздуха, что будет связано с приходом более тёплых воздушных масс.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.