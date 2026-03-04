С наступлением календарной весны погода на территории Казахстана будет формироваться под влиянием серии северо-западных циклонов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в большинстве регионов страны ожидается неустойчивый характер погоды. На территории республики пройдут осадки в виде дождя и снега.

Особенно интенсивные осадки прогнозируются 5–6 марта на юге и юго-востоке Казахстана. Здесь возможны сильные дожди и снегопады.

Кроме того, по стране ожидаются усиление ветра, гололёд и туман . В северных регионах также прогнозируются метели.

При этом на юге республики синоптики ожидают постепенное повышение дневной температуры воздуха, что будет связано с приходом более тёплых воздушных масс.

Частные детективы могут появиться в Казахстане Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 4 марта 2026 года приняли в работу законопроект, направленный на...

Перевозки грузов изменятся: Минтранс РК обновил правила для автотранспорта Министр транспорта Казахстана приказом от 28 февраля 2026 года утвердил изменения в Правила перевозок грузов...

Сбил пенсионерку и получил условный срок: апелляция изменила приговор в Костанае Судебная коллегия по уголовным делам Костанайского областного суда рассмотрела апелляционные жалобы стороны защиты и представителя...