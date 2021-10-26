Цой озвучил новый сценарий заболеваемости коронавирусом в Казахстане

Министр здравоохранения Алексей Цой озвучил новый сценарий по заболеваемости коронавирусом в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

В министерстве обновили прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции на ближайшие 3 месяца.

«Так, при пессимистичном сценарии среднесуточное число зарегистрированных случаев в ноябре составит до 1800 случаев, в декабре — до 2350 случаев. Согласно реалистичному сценарию в ноябре — до 1650 случаев, в декабре — до 1600 случаев», — сказал министр на заседании правительства.

Цой рассказал, что при оптимистичном сценарии ожидается: в ноябре до 1 500 случаев, в декабре — до 1 100 случаев в сутки.

Он добавил, что Министерство здравоохранения совместно с местными исполнительными органами продолжает мониторинг и реализацию профилактических и противоэпидемических мер по коронавирусу.