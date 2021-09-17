COVID-19. В каких зонах находятся регионы, сообщили в МВК

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Данные о зонах предоставили в МВК.
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Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, в Казахстане в «красной» зоне теперь находятся 10 регионов: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области.
В «желтой» зоне шесть регионов: Шымкент, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахста
нская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне находится лишь Туркестанская область.
Казахстан расположен в «красной» зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области