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COVID-19. В каких зонах находятся регионы, сообщили в МВК

itcentr.net/uslugi/laboratory

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Данные о зонах предоставили в МВК.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, в Казахстане в «красной» зоне теперь находятся 10 регионов: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области.

В «желтой» зоне шесть регионов: Шымкент, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахста

нская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне находится лишь Туркестанская область.

Казахстан расположен в «красной» зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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