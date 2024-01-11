Cпорткомплекс ДЮСШ № 1 отремонтируют в Костанае

В Костанае в этом году отремонтируют спортивный комплекс Детско-юношеской спортивной школы № 1 по проспекту Назарбаева на 846 млн тенге. Здесь усилят конструкции, отремонтируют чаши бассейна, вентиляцию, заменят полы, фасад и входную группу и все инженерные сети.

Помимо этого в бюджете выделили 6 млн тенге на проведение корректировки проектно-сметной документации для заключительного этапа капитального ремонта Дворца спорта в областном центре, предусматривающего замену систему кондиционирования. В Рудном и Житикаре также отремонтируют детско-юношеские школы. Но при этом, как отмечают в управлении, ряд объектов спорта вновь остались без ремонта.

«Cпортивный зал детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва расположенный в городе Костанай по улице Алтынсарина, 124, известный, как спортивный зал «Енбек», построен в 1903 году. Объект является памятником историко-архитектурного наследия. В настоящее время требует замены систем отопления, водоснабжения, санузлов, тепловой вентиляции и освещения и ремонт душевых помещений. Для разработки проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта требуется 5,4 млн. тенге», — говорит и.о.руководителя управления физкультуры и спорта Костанайской области Елена Киреева.

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