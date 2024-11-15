Дачные маршруты запустят в Костанае: список направлений

В Костанае организуют пассажирские перевозки к дачным обществам. Городская и пригородная маршрутная сеть включает 38 маршрутов, из которых 20 — городские и 18 — пригородные.

В составе регулярных маршрутов предусмотрены шесть сезонных (дачных) направлений: №42, 104, 108, 113, 113А и 114.

Кроме того, действующие городские и пригородные маршруты также обеспечивают подвоз пассажиров к садовым обществам по пути следования. К ним относятся маршруты №5, 7, 8, 12, 18, 18А, 21, 24, 101 и 103.

Перевозки будут осуществлять несколько автоперевозчиков. Среди них — ТОО «Туристтранссервис», ТОО «Компания STA», ПК «Альтаир», ТОО «Жарык Жол-1» и ИП «Брунер А.В.».

Маршруты охватывают различные направления, включая железнодорожный вокзал, центральный рынок, микрорайоны города, а также дачные общества «Химик», «Чапаева», «Урожай», «Дархан-1», «Дархан-2», «Элеваторщик», «Пригородное», «Геолог», «Энергетик», «Юбилейное», «Строитель», «Текстильщик-1», «Текстильщик-2», «Садовод», «Железнодорожник», «Тимирязева», «Водник» и «Железобетонщик».

Отмечается, что на маршрутах задействованы автобусы вместимостью свыше 90 и 150 пассажиров в зависимости от направления.

Отдельные рейсы, в частности маршрут №42, будут работать только по выходным — в субботу и воскресенье.

