Данные уже у Минфина: проверки мобильных переводов выходят на новый этап

Вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщил, когда начнётся рассылка уведомлений по проверке мобильных переводов казахстанцев, сообщает zakon.kz

Данные от банков уже получены

По его словам, на сегодняшний день все банки передали необходимую информацию о мобильных переводах граждан. Сейчас эти данные находятся на стадии обработки и анализа.

Уведомления — после анализа

В ведомстве уточнили, что рассылка уведомлений начнётся в мае. Это связано с необходимостью детально изучить информацию и распределить получателей переводов по категориям — индивидуальные предприниматели, самозанятые, нерезиденты и другие.

«Мы анализируем данные и сопоставляем их по категориям. После этого будем готовить результаты и направлять уведомления», — пояснил Ержан Биржанов.

Работа продолжается

В Минфине подчёркивают, что процесс требует времени, поскольку важно обеспечить точность и корректность оценки перед дальнейшими действиями.

